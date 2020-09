L’autoproclamada ‘policia sanitària’

L’evolució de la presa de mesures sanitàries per fer front a l’estat d’emergència del Covid-19 ha dut la ciutadania a acostumar-se a unes noves regles de joc per aturar la propagació de la malaltia i, alhora, fer possible una convivència ciutadana més segura. El primer gran paquet de mesures arribava al començament de la crisi, el passat mes de març. Des de llavors s’ha succeït la implementació de normes i limitacions, necessàries per contenir els contagis però de vegades confuses per als ciutadans.

El darrer paquet de restriccions es va acordar a començaments de setmana. Les més rellevants, i que han aixecat més polseguera, afecten a bars i restaurants. Especialment pel que fa a la limitació del número de persones que poden compartir taula en un establiment, en funció de si es tracta d’un restaurant o d’un bar. En el primer cas poden compartir taula fins a cinc comensals, mentre que en els bars s’autoritza un màxim de dues persones per taula i es prohibeix consumir a la barra.

Les queixes se centren en el fet que no s’entén que cinc persones pugin dinar o sopar juntes a un restaurant i en canvi, aquestes mateixes persones no puguin esmorzar, berenar o fer un beure totes cinc en una mateixa taula si van a un bar o cafeteria. Però, que passa amb els bars que alhora tenen llicència de restaurant?

Diversos propietaris d’establiments que presten els dos serveis amb que ha parlat aquest mitjà expliquen que “tenim llicència per donar de menjar al migdia i a la nit, però també podem servir cafès, begudes, pastes, entrepans o tapes la resta del dia, per això paguem els nostres impostos”. El dubte arriba quan s’ajunten més de dues persones en una mateixa taula per prendre un cafè o menjar un entrepà.

La fina línia que separa el que es pot entendre per un àpat de forquilla i ganivet o un refrigeri de refresc i entrepà fa que els mateixos tècnics de Govern que vetllen pel compliment de les mesures de vegades no sàpiguen com aplicar-les. Aquesta confusió, segons les mateixes fonts, ha provocat episodis de dubtes i improvisació que ha acabat amb una decisió salomònica per part del tècnic governamental: “a la policia sanitària no se la qüestiona”, expliquen les mateixes fonts.