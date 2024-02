Autoritzen una nova dermatòloga per exercir a Andorra

Andorra la VellaMaría Daniela Berben Méndez, de nacionalitat espanyola ha estat autoritzada per exercir com a dermatòloga a Andorra. Se li ha concedit una autorització per dos anys inicialment, com a professional liberal per compte propi. Dermatologia és una de les especialitats amb més problemes de llistes d'espera. Els metges tenen les agendes plenes durant mesos i costa molt aconseguir una visita. Això ha comportat que hi hagi un important augment de les visites en centres privats. Les constants queixes per les llistes d'espera han portat a que Govern accepti l'arribada de metges liberals estrangers que instal·lin consulta pròpia per reduir les llistes d'espera. Berben havia treballat al grup Dermathos i amb el grup Dorsia.