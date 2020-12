El Govern ha comprat ja 100.000 tests d’antígens i ara espera rebre'n 100.000 més, i per poder adquirir-los la inversió que ha fet ha estat de 900.000 euros. Així ho ha anunciat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, en la roda de premsa d'aquest dilluns per actualitzar les dades sanitàries. El ministre també ha volgut incidir en la necessitat de complir un seguit de mesures aquest Nadal per evitar contagis, entre els quals fer-se un test d’antígens abans de cada trobada familiar. “Quants més tests, millor; l'autotest és el present i el futur de la pandèmia”, ha insistit el dirigent, qui ha avançat que miraran de repartir una altra remesa de tests d'antígens entre la població abans que acabi l'any.

