Una avaria elèctrica deixa sense llum uns 850 clients d'Andorra la Vella

Una avaria a una línia elèctrica que alimenta Andorra la Vella ha deixat sense llum aquest dimarts al migdia, a les 12.55 hores, uns 850 clients.

Tal com han informat des de FEDA, la majoria d'aquests abonats han estat uns 45 minuts sense llum, i afegeixen que els tècnics han treballat per restablir el servei el més ràpid possible. N'hi ha hagut 47 que han tardat una mica més en tenir subministrament elèctric, fins que s'ha connectat un grup electrogen a les 14.37 hores. Segons informen des de FEDA, els afectats han estat veïns de la zona de l'avinguda Tarragona, de la Comella i de la Margineda.Des de FEDA han informat que l'avaria ha estat causada per un defecte a la línia aèria que ja s'ha resolt. També han informat que a les 20 hores es farà un breu tall de subministrament als 40 clients que estan connectats al grup electrogen per poder restablir el servei normal.