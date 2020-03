Els avenços en igualtat, valorats pel Consell d'Europa

La Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància (ECRI) del Consell d'Europa ha publicat aquest dijous les conclusions sobre la implementació de les seves recomanacions prioritàries formulades a Andorra, Bòsnia i Herzegovina, Islàndia i Luxemburg. En el cas del Principat, asseguren que s'ha implementat plenament les dues recomanacions proposades. En particular, assenyalen positivament l'ampliació dels àmbits d'actuació del Raonador del Ciutadà, ja que "les autoritats d'Andorra han assegurat l'existència d'un òrgan d'igualtat amb capacitat per combatre el racisme i la intolerància a escala nacional en els sectors públics i privats".

La segona prioritat fixada al país per l'ECRI feia referència a introduir a la llei el principi de combatre la càrrega de les proves quan es presenten reclamacions de discriminació per raó de "raça, color, origen ètnic, nacionalitat, religió, idioma, identitat de gènere i orientació sexual", davant els tribunals civils o administratius. En aquest sentit, el Consell d'Europa destaca que aquest fet es va assolir amb la implementació de la Llei d'igualtat de tracte i no discriminació aprovada pel Consell General el febrer del 2019.

Pel que fa a la resta de països, l'ECRI considera que Bòsnia i Herzegovina, malgrat els esforços, només ha implementat parcialment la recomanació de reforçar la capacitat institucional de la Institució del Defensor del Poble. Quant a la segona, que feia referència a la necessitat urgent d'acabar amb totes les formes de segregació a les escoles, l'ECRI "no ha rebut cap informació que indiqui que s'han pres mesures" per solucionar la problemàtica.

Per la seva banda, Islàndia ha posat en marxa de forma parcial la recomanació de promulgar una legislació antidiscriminació completa. Així mateix, l'ECRI reconeix els esforços del país per haver apostat per mesures i serveis d'integració per als refugiats. Luxemburg és el darrer país que el Consell d'Europa ha valorat positivament en relació a les dues recomanacions proposades, que tenen a veure amb la implementació d'un pla d'acció d'integració nacional i la creació d'una llei sobre canvis de nom i reconeixement de gènere per a les persones transgènere.