Avís als conductors de l'obligatorietat d'equipaments per la neu dilluns a Andorra

Andorra la VellaConductors, preveieu començar la setmana amb el vehicle equipat per circular amb neu. Altrament, prioritzeu en la mesura del possible el transport públic o els desplaçaments a peu.

Aquest és el missatge que ha fet públic el departament de Mobilitat per la previsió de nevades que hi ha a partir de demà. La possibilitat de problemes a la xarxa viària ha portat a l’avís, tenint en compte que la legislació obliga tots els vehicles d’Andorra a portar rodes de contacte o equipaments per a la neu a partir de l’1 de novembre.

La previsió indica que arribarà a nevar a partir de 1.300 metres el que significa que la majoria de la part nord tindrà neu. Per als dies següents s’espera que el front fred fins i tot porti nevades a cotes molt més baixes.