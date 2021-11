Avís groc per nevades que s'estendran amb més intensitat a partir d'aquest diumenge a la tarda

Andorra la VellaEl departament de Protecció Civil ha activat l'avís groc per nevades, que a partir d'aquest vespre es començaran a estendre arreu del país. Segons informa el Servei Meteorològic, l'episodi serà més intents des de darreres hores de la tarda i fins al matí d'aquest dilluns, ja que posteriorment es recuperarà visibilitat. Està previst que s'acumulin gruixos de neu nova de fins a 20 centímetres a 2.500 metres, de 15 centímetres a 2.000 metres, de 10 a 1.500 metres i de 3 a 1.000 metres. Les ràfegues de vent arribaran fins als 90 quilòmetres per hora en altitud.

Davant la caiguda de neu, Mobilitat informa que són obligatoris els equipaments especials per circular per la CG2, a partir del Tarter; a la CG3, a la Cortinada; a la CG4, a l'altura d'Erts, i també a l'RN22 d'accés a Andorra des de França. En aquest sentit, les recomanacions són les de no circular a més de 60 quilòmetres per hora; disminuir la velocitat, especialment en revolts i trams inclinats, i evitar qualsevol maniobra brusca, i augmentar la distància de seguretat. A més, es prohibeix la circulació de motocicletes, ciclomotors i vehicles de mobilitat personal.