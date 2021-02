Avís groc per vent, pluja i neu

Andorra la VellaProtecció Civil ha activat l'avís groc per vent de cara a aquesta nit de diumenge a dilluns. Segons informen a través de les xarxes socials, el fenomen anirà acompanyat de pluja i neu, provocant que la cota pugui baixar fins als 1.700 metres a última hora. És per aquest motiu que es demana a la ciutadania retirar tots aquells objectes dels balcons i terrasses que tinguin possibilitat de caure a la via pública, amb la finalitat de prevenir accidents.

Per la seva banda, des del Servei Meteorològic d'Andorra es recorda la presència a l'aire de pols en suspensió a causa del flux de sud previ al pas del front d'aquesta nit. Les precipitacions es podran allargar fins dilluns a la tarda amb una cota de neu que se situarà als 1.900 metres. Així, es preveuen gruixos de neu nova de fins a 10 centímetres als cims més alts de l'est del país. A l'oest, s'hi acumularan gruixos més escassos, d'un centímetre a 2.500 metres.

Pel que fa a les temperatures d'aquesta nit, seran de 6 graus positius a Andorra la Vella, de 4 a 1.500 metres i de -1 al Pas de la Casa. La isoterma zero graus se situarà a 2.400 metres a la mitjanit.