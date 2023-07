Avís taronja per vent i avís groc per tempestes

Andorra la VellaA través de les xarxes socials, el Servei Meteorològic Nacional ha informat que s’activarà l’avís groc per ventades a la tarda juntament amb l’avís groc per tempestes. Tanmateix, cal recordar que es troba actiu l’avís groc per altes temperatures. Des de l’ens assenyalen que el flux de sud-oest farà arribar alguna tempesta de la Península amb ràfegues de vent molt fortes a última hora de la tarda.

#avís_taronja per ventades i fenomens meteo que poden ser extrems a última hora de la tarda.

⚠️Extremeu precaucions a l’exterior.

👉Assegureu o retireu tot el que pugui caure de balcons.

— Protecció Civil Andorra (@pcandorra) 11 de julio de 2023