La baixa de paternitat, pel 2025

Andorra la VellaMariona Cadena, secretària d'Estat d'Igualtat, ha explicat aquest matí que es treballa per trobar consens referent a la implantació de la baixa de paternitat a proposta de l'Associació de Dones d'Andorra (ADA) el 2025. Segons recull RTVA, el permís de paternitat seria el mateix que el de maternitat i no seria transferible. Durant el 2024 es treballarà amb els partits polítics, empreses, la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) i, fins i tot, el Consell Econòmic i Social per arribar a un punt d'entesa i és probable que la mesura s'apliqui de cara al 2025.