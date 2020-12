L'R0, a la baixa, se situa a 0,86

La velocitat de reproducció del virus torna a baixar i se situa, aquest dilluns en 0,86, després que s'hagin registrat 25 casos positius per Covid-19 en les darreres 24 hores. La mitjana dels darrers tres dies és de 27,6 casos, i dels darrers cinc dies, de 31,2. Aquesta tendència a la baixa fa que després de tenir una R0 de 0,99 la setmana passada, aquest dilluns s'hagi situat per sota de 0,9. A l'hospital hi ha 17 pacients hospitalitzats: 15 a planta i dos a l'UCI, un dels quals amb requeriment de ventilació mecànica.

(seguirà amplicació)