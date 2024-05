Baixada del 18,3% en els accidents de trànsit durant el 2023

Andorra la VellaEl nombre d'accidents de trànsit amb danys materials o corporals registrats pel departament de policia durant l'any 2023 ha estat de 438, un 18,3% menys respecte al 2022. En concret, el mes en què es van registrar més accidents va ser el setembre, amb un 10,7% del total d'accidents de l'any. Pel que fa a les parròquies on es van produir els accidents, Andorra la Vella concentra el 38,8% del total d'accidents, seguida d'Escaldes-Engordany amb el 13,9% del total i d'Encamp, amb el 13,2%. Per la seva banda, la parròquia que va concentrar un menor nombre d'accidents va ser Ordino, amb només un 3% del total.

D'altra banda, el departament d'Estadística destaca aquest dijous que el 45,7% dels accidents són per 'altres causes'. Les col·lisions són la causa del 15,3% dels accidents, seguides de les sortides de via, amb un 13,9% del total, el xoc (12,1%), l'atropellament (11%) i, finalment, la caiguda de moto (2,1%).

Així mateix, l'índex d'accidentalitat de l'any 2023, entès com el nombre de ferits greus i víctimes mortals per cada 100.000 habitants, és de 43,01, la qual cosa suposa una disminució del 5,7% respecte de l'any anterior. En aquest sentit, es posa en relleu que un 50,2% dels accidents tenen dos vehicles implicats, mentre que només el 6,8% implica tres o més vehicles. Els turismes són els vehicles que tenen més accidents de trànsit, amb un 67,5% sobre el total.

Per gèneres, el 61,8% de les víctimes implicades en accidents de trànsit són homes. El grup d'edat que va registrar més ferits en accidents de trànsit és el de 40 a 49 anys, amb el 20,4% del total de les víctimes.