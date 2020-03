Els bancs adopten mesures especials per fer front a la Covid-19

Gran part dels bancs han agraït la col·laboració ciutadana envers les restriccions que s'estan duent a terme a les diferents sucursals del país per fer front als contagis de la Covid-19. Asseguren que aquests dies, d'ençà que es van començar a prendre les mesures excepcionals, "no hi ha massa moviment per les oficines, a no ser que es tracti d'una gestió realment important i de primera necessitat". Des de MoraBanc han assenyalat que moltes sucursals han decidit tancar, i les que estan obertes "operen tenint en compte totes les mesures de seguretat establertes en els protocols de seguretat que el Govern va posar en coneixement de la societat".

Les entitats del centre d' Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, que solen ser les que concentren una major afluència de clients a primera hora del matí, estaven pràcticament buides aquest dimarts. A l'entrada, el personal de seguretat limita l'aforament del local i tots els treballadors van dotats de guants i en alguns casos amb mascaretes. D'altra banda, expliquen que gran part de les gestions que es duen a terme en el dia a dia (transferències, consultes i traspassos), es poden fer a través de la banca electrònica.

L' ARA Andorra ha parlat amb algun dels pocs clients que feien cua per ser atesos a l'oficina, els quals han afirmat "que aquestes mesures ocasionen certs inconvenients", sobretot a les persones d'edat avançada que no tenen coneixements per fer gestions per Internet. Així i tot, asseguren amb certesa "que si es tracta d'un fet temporal haurem de tenir paciència". Cal recordar que mentre durin les restriccions aquest serà el procediment vigent a les entitats bancàries.