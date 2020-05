Apassionat de la caça i mediàtic

Fa poc més d’un any la revista espanyola especialitzada en caça i pesca 'Jara y sedal' publicava un reportatge amb un jove andorrà de protagonista. En la informació s’explicava com al setembre de 2018 aquest mateix noi va abatre un vell isard medalla d’or als Pirineus després de tres dies dormint a la muntanya. Ho va fer durant la setmana de l’isard, únic moment de l’any en què a Andorra està permesa la caça d’aquesta espècie.

Explica el reportatge que la captura va tenir lloc a “la zona d’Encamp, on vaig poder abatre l’animal”, relata el jove a la revista. “El curiós del cas és que després de veure isards durant tota la setmana, arribat el dimecres em vaig quedar sol caçant perquè els companys de la meva colla ja no podien venir més”, afegeix. Després de dormir tres dies a la zona, “on hi havia altres isards més petits, vaig trobar-me aquest, que no té res a veure amb els altres”, segueix el reportatge, en el qual es detalla com finalment, després d’hores i dies d’espera, va disparar i va aconseguir capturar l’exemplar.

Tot just avui, el jove caçador, fins ara bander, ha estat notícia novament. En aquesta ocasió, per un incident de caça furtiva després d’abatre suposadament un cabirol el mes de febrer. Els fets, segons han confirmat fonts del cos de banders, ha suposat que el noi hagi estat apartat del servei.