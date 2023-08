Els Banders obriran una convocatòria de 5 places en unes setmanes

Andorra la VellaEl cos de banders està preparant l'edicte per a la contractació de cinc funcionaris. L'edicte es publicarà entre finals de setembre i principis d'octubre. El director del cos, Ferran Teixidó, ha indicat que de les 22 places amb les que compta el cos hi ha cinc que no estan cobertes. Ha comentat, en declaracions a Ràdio Nacional d'Andorra, que porten pràcticament tres anys amb "una mica d'estrès per la falta d'agents" ja que actualment falten una quarta part dels efectius previstos. Això ha tingut lloc perquè hi ha agents que s'han jubilat.

El director accepta que el sou que s'ofereix als nous agents és baix, per a una feina molt tècnica i exigent. Garanteix que estan treballant perquè es pugui augmentar. "Aquesta feina d'apujar aquests sous, sobretot aquest sou base, evidentment ja s'ha parlat. Sé que els sindicats també ho van parlar. A nivell de directors també ho estem exposant i és un tema que està damunt la taula",