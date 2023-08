Els banders troben dues egües mortes al Port d’Envalira

Andorra la VellaEl Govern informa que aquest dimarts al matí diversos equips del Cos de Banders, juntament amb tècnics del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, del departament d'Agricultura i Ramaderia i membres de l'APRA, s'han desplaçat al Port d'Envalira per esbrinar les causes de la mort de dues eugues i una més de ferida.

La investigació ha permès concloure que les causes de l'accident han estat fortuïtes, després que els animals s'hagin esbalçat. S'ha descartat que la mort hagi estat produïda per l'atac d'un os al trobar evidències clares de les causes fortuïtes de la mort. Al lloc dels fets s'hi ha desplaçat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, el president de l'Associació de Pagesos i Ramaders d'Andorra (APRA), Xavier Coma i el ramader i membre de l'APRA, Guillem Cava.