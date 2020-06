Els bars i restaurants recuperen un 80% dels treballadors amb ERTO

Entre un 80 i 90% dels bars i restaurants van obrir aquest dilluns en el primer dia de desconfinament generalitzat, tal com ha declarat el director de la Unió Hotelera d'Andorra (UHA), Jordi Pujol, qui ha afegit que alguns dels quins resten tancats preveuen obrir a finals d'aquesta setmana o a inicis de la següent. "Els que han obert han recuperat al voltant del 80% dels treballadors que es trobaven amb ERTO". A més, Pujol ha comentat que de moment només es té la gent del país com a clientela i això fa anar "una mica més justos als establiments", però ha assegurat que quan pugui venir gent de fora, la situació serà completament diferent i "esperem que a finals de juny o principis de juliol els treballadors recuperats dels ERTO ja siguin el 100%".

Sobre la reobertura d'aquest primer dia, Pujol ha indicat que ha pogut ser tan generalitzada dins del sector de la restauració pel fet que al final es poguessin reunir persones amb una relació estreta i no només del mateix nucli de la llar. "Aquest canvi ha fet obrir a alguns establiments que encara no ho tenien pensat fer" perquè persones del mateix nucli de la llar o familiar tan sols anirien a menjar a fora els caps de setmana. Tot i així, Pujol ha concretat que no esperen una gran afluència de persones fins que estiguin obertes les fronteres però "amb aquest primer dia hem vist que la gent en té ganes".

Que una gran part dels establiments hagin obert i les estrictes mesures de neteja i seguretat, també ha estat una de les claus perquè s'hagi pogut treure tanta gent dels ERTO. "S'han hagut de fer més torns pels menjars i la desinfecció és més intensiva i freqüent", ha comentat Pujol, qui ha indicat, que per tant, s'han necessitat més treballadors.