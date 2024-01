La batalla judicial de la companyia d'autobusos Nadal pels 223.000 euros del cànon de concessió

Andorra la VellaAutocars Nadal va presentar recurs administratiu contra la petició de Govern de cobrar 223.000 euros pel cànon de la concessió de bus del 2019 i el 2020. Nadal considerava que el cànon s'havia de pagar si s'obtenien beneficis. I al·legava que encara que al principi es van guanyar diners, l'arribada de la Covid els va fer entrar en pèrdues i, per tant, no hi havia cap guany que justifiqui el cànon. Nadal assegurava que en pla econòmic per salvar la companyia durant la Covid no es va tenir en compte l'aportació perquè no els hi va passar pel cap que Govern els hi volgués cobrar. La situació complicada va ser dels dos anys d'impacte de la pandèmia.

Govern va rebutjar el recurs administratiu i Nadal va portar el cas a la Justícia. Va demanar que la petició del cànon fos declarada nul·la de ple dret. Tant la batllia com el Tribunal Superior han considerat que no hi ha elements per considerar nul·la la petició de Govern per cobrar els diners. L'afer judicial, però encara no ha finalitzat perquè el recurs pel pagament del cànon continua.