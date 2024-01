La Batllia no retira les acusacions contra els germans Cierco

Andorra la VellaLa batllia manté obertes una sèrie d'actuacions per les acusacions contra Higini i Ramon Cierco Noguer "per uns presumptes delictes majors d'associació il·lícita, blanqueig de diners o valors" i un "delicte menor de desprestigi de les institucions". Els Cierco havien presentat una petició per a la prescripció del delicte de desprestigi de les institucions, però va ser rebutjada per la batllia.

Els germans han recorregut al Tribunal Superior contra aquesta decisió perquè "l'objectiu d'aquesta representació és poder accedir al Tribunal Constitucional". S'afegeix que "la nul·litat que es pretèn" no és només contra el rebuig de la petició "sinó contra les actuacions operades d'ençà que es va denunciar la prescripció del presumpte delicte". El Tribunal Superior ni tan sols ha admès a tràmit el recurs perquè les actuacions de la Batllia estan encara en fase d'investigació i, per tant, no són definitives. No es pot presentar el recurs fins que no s'hagin finalitzat i per tant hi hagi una decisió contra la qual recórrer.