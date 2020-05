Una batussa entre germans acaba amb un d'ells detingut

La policia va detenir el divendres passat un temporer de 31 anys al Pas de la Casa com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física en l'àmbit domèstic. Els agents van ser requerits pels volts de les 18.14 hores en un domicili particular de la localitat encampadana. Un cop allà, van constatar que hi havia hagut una baralla entre dos germans per assumptes personals. A més, un d'ells presentava hematomes a la cara, concretament als ulls i al nas, i també restes de sang als llavis.

Seguint amb la mateixa tipologia de delictes, les autoritats també van controlar el dijous passat a Andorra la Vella un home resident de 35 anys després d'haver agredit, presumptament, la seva parella. Un cop els agents són requerits al domicili particular, cap a les 19.10 hores aproximadament, la dona explica que durant el matí hauria tingut una discussió amb la seva parella per temes laborals. A més, al voltant de les 15.30 hores i sempre segons manifestacions de la víctima, l'interessat li hauria donat una empenta de manera inesperada i li hauria propinat dues fortes bufetades a la part dreta de la cara. Arran d'aquestes agressions la víctima va denunciar els fets posteriorment en dependències policials. Inicialment el cos d'ordre no van poder controlar l'interessat, ja que havia marxat del domicili.

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de sis persones durant aquesta darrera setmana (del 18 al 24 de maig). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la seguretat del trànsit (3) i altres delictes (3).

D'altra banda, i malgrat les restriccions en la mobilitat, les autoritats també van detenir el dilluns passat un home resident de 23 anys amb una taxa d'1,11 g/l i que hauria provocat danys materials en un accident de trànsit. Dos dies més tard, van controlar un home resident de 25 anys amb una taxa de 8,81 g/l en un control rutinari a les 3.41 hores de la matinada. Per últim, aquest dissabte i també a les tres de la matinada, la policia va detenir un home resident de 40 anys amb una taxa d'1,00 g/l en un nou control rutinari.