Beatriz Pintos és nova consellera de l'Autoritat Financera

Andorra la VellaBeatriz Pintos Arribas serà membre del Consell d'administració de l'Autoritat Financera Andorrana (AFA). Pintos ha estat proposada per Govern i haurà de ser ratificada pel Consell General. No hi haurà cap entrebanc tenint en compte que l'executiu disposa d'una àmplia majoria que li dona suport en el Parlament.