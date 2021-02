Benazet confia que Andorra tingui capacitat per controlar els contagis de la soca britànica

Andorra la VellaEl ministeri de Salut ha notificat 40 positius més durant les darreres hores. Això suposa que el nombre de casos totals registrats al Principat des de l'inici de la pandèmia sigui de 10.352, dels quals 514 són actius. Les altes ja arriben a les 9.532 i les defuncions es mantenen en 106.

El ministre Benazet també ha assegurat que, tenint en compte la situació dels països de l'entorn, la soca britànica, que és la que predominarà a Europa els pròxims mesos, ja és present a Andorra. "Hem demanat la seqüenciació d'alguna de les determinacions d'algunes persones que ens ha semblat que tenien més risc de patir la soca, però encara no tenim resultats", ha afegit. Tot i la seva presència, el ministre ha manifestat que "creiem que tenim capacitat per controlar-la".

Pel que fa a la pressió sobre el sistema sanitari, aquest dimecres hi ha 27 persones ingressades a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, de les quals 16 es troben a planta i 11 a l'UCI, totes elles en situació de ventilació mecànica. La situació a les escoles és similar a la dels darrers dies i, actualment, 8 aules estan confinades totalment i 11 estan en vigilància activa després de detectar algun positiu entre els alumnes. La sala de concerts on es va originar un brot la setmana passada continua tancada i no s'ha detectat cap altre cas.

Aquesta tendència d'anar disminuint el nombre de casos per dia també té afectació sobre els nivells de risc. Si se sumen tots els elements que determinen el nivell d'alerta, el ministre ha posat en relleu que "clarament estem al nivell 3", tot i que amb alguns elements del nivell 1 i del 4, com és el cas de l'ocupació a l'UCI (nivell 4) o el nombre de positivitat de les PCR/TMA, què és del 2,6% (nivell 1).