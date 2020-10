Els beneficiaris d'ajudes socials tindran accés als descomptes de FEDA i Andorra Telecom

El ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, ha avançat en seu parlamentària que a partir d’aquest mes d’octubre les persones que reben una prestació social ja podran beneficiar-se dels descomptes en les tarifes que apliquen FEDA i Andorra Telecom sense haver de fer el tràmit de demanar-ho. D’aquesta manera, Filloy ha manifestat que aquest mes es vol tancar “el circuit administratiu” perquè les persones que ja reben una ajuda social es beneficiïn automàticament de la tarifa social de FEDA i també del descompte que aplica Andorra Telecom del 15%.



Aquesta ha estat la seva resposta a una pregunta del president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, que volia saber si des del Govern ja s’han dut a terme els estudis necessaris per aplicar tarifes més econòmiques tal com va mandatar el Consell General al Govern.



La ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, li ha respost que no s’ha fet aquest estudi i López ha lamentat que finalment aquestes tarifes tinguin una connotació d’ajuda social. Al seu torn, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha negat que hi hagi un protocol per al confinament de la població abans de l’hivern i ha defensat les mesures preses per a bars i restaurants com a necessàries per controlar l’epidèmia. La titular de Turisme, Verònica Canals, al seu torn, ha defensat el model del Cirque du Soleil.