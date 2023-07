Els beneficiaris de la botiga solidària de la Creu Roja davallen un 50% el primer semestre de l'any

Andorra la VellaLa xifra de persones que es beneficien del suport de la botiga solidària de la Creu Roja Andorrana s'ha reduït en el primer semestre de l'any un 50% respecte de l'any passat. En aquest sentit, des d'aquest recurs valoren que es tracta d'una "dada positiva sobretot amb la conjuntura actual, però que demostra que la botiga segueix encara sent, malauradament, un recurs important per alguns nuclis familiars del país". Concretament, en els sis primer mesos de l'any s'han donat d'alta 69 nuclis familiars, que representen 153 persones, quan l'any passat en els mateixos mesos es van activar 146 nuclis amb 348 persones. Cal tenir present, però, que l'any passat entre els mesos de març i abril van arribar al país moltes persones provinents d'Ucraïna, la qual cosa va impactar de manera molt directa en les xifres registrades. Una altra dada que destaca d'aquest any és que no s'ha rebut cap demanda per part de temporers.

Així, des de la Creu Roja Andorrana detallen que entre l'1 de gener i el 30 de juny d'aquest any s'han donat d'alta 153 persones i que en el mateix període s'han donat de baixa 86 nuclis familiars, que representen 181 persones. Pel que fa al 2022, com s'ha esmentat, es va activar 146 nuclis familiars el que suposa 348 persones i, en canvi, es van donar de baixa 49 nuclis amb 119 persones. Actualment, hi ha 92 nuclis familiars actius, que representen 183 persones.

Des de la Creu Roja Andorrana subratllen que l'any passat, a partir del mes de març, van arribar al país persones desplaçades provinents d'Ucraïna arran del conflicte bèl·lic amb Rússia, la qual cosa va tenir un impacte directe sobre el nombre d'usuaris registrats els mesos de març i abril. Actualment, afegeixen, algunes d'aquestes persones ja han marxat del país, però la botiga solidària "segueix donant suport a algunes de les famílies que continuen establertes" al Principat.

Durant l'any passat la botiga solidària va atendre fins a 564 persones, el que representa haver recollit 23.819 quilos d'aliments gràcies, entre d'altres, a haver organitzat dues campanyes de recollida de productes.