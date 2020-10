El benestar dels gossos es compleix majoritàriament

El ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat ha identificat 158 centres o instal·lacions on hi ha gossos. D’aquests, 83 són espais on hi ha més de cinc animals i la resta, en tenen menys. Arran d'aquestes inspeccions s’ha pogut comprovar que “la major part dels centres compleixen” la qual cosa “tranquil·litza” l’administració, tal com ha comentat la titular de la cartera d’Agricultura, Sílvia Calvó, que ha afegit que han trobat “molt bona predisposició” per part dels propietaris d’aquests espais i també la voluntat de prendre les mesures necessàries per garantir el benestar animal. És més, en aquells llocs on s’han verificat que els animals no estaven en bones condicions, en molts dels casos, ha assegurat, pot ser per desconeixement dels propietaris. Aquestes són les grans conclusions de la campanya inicial de control i verificació dels nuclis zoològics que ha dut a terme el ministeri i que ara tindrà continuïtat.

D’aquesta manera, aquest divendres al matí els responsables del ministeri han transmès a les associacions protectores d’animals les conclusions d’aquesta campanya i també els han exposat que s’està “estructurant un pla de vigilància per fer un seguiment exhaustiu al llarg de l’any”, una tasca que, tal com ha recordat Calvó, es pot fer perquè l’externalització de la gossera i la gatera ha permès alliberar personal. A més, ha comunicat a les associacions que disposaran d’un telèfon (336.705) les 24 hores i els set dies de la setmana on poder dirigir les constatacions de centres on els animals no estiguin en bones condicions.

Així, la conclusió de la primera acció de control ha estat la identificació de 158 centres on hi ha gossos i entre els quals s’inclouen perruqueries canines (19), clíniques veterinàries (6) o espais on els caçadors tenen els animals, entre d’altres tipologies d’espais. Pel que fa als centres on hi ha més de cinc gossos, se n’han controlat 83 i s’ha comprovat que tots estan registrats i han formulat el procediment administratiu d’autorització, i a partir d’ara se’ls anirà inspeccionant de manera periòdica. Pel que fa als espais on hi ha menys de cinc animals, s’han inspeccionat 64 (el 85%) i s’han visitat altres onze on no s’ha pogut accedir a les instal·lacions. Tots aquests han rebut un requeriment de l’administració perquè es posin en contacte amb el ministeri per poder ser inspeccionats. Cal destacar que el 84% d’aquests petits punts compleixen la normativa i apliquen mètodes que s’adiuen amb el benestar animal. Deu estan en fase de requeriment de l’adequació de les instal·lacions i en quatre d'aquests, a més, també se’ls ha demanat regularitzar la situació administrativa ja que s’ha comprovat que tenen més de cinc gossos.

De totes aquestes inspeccions, ha destacat Calvó, de moment s’ha optat per no aplicar sancions de manera immediata, ja que s’ha prioritzat la tasca divulgativa i informativa però si en inspeccions futures incompleixen, seran sancionats. “En aquests primera fase hem volgut que fessin millores perquè els animals estiguessin bé i si escau aplicar un expedient ho farem, però hem cregut que el més important era que l’animal es trobés bé de manera immediata”, ha conclòs.