El Bici Lab inaugura l'exposició "Eureka? Creacions Inversemblants sobre Rodes"

Andorra la VellaEl Bici Lab Andorra inaugura la seva nova exposició temporal, "Eureka? Creacions Inversemblants sobre Rodes", que proposa una mirada fascinant al món de la bicicleta a través de conceptes innovadors i dissenys inusuals. La mostra, que es podrà visitar gratuïtament fins al 16 de juny, presenta 13 bicicletes i una sèrie de complements que destaquen la revolució constant en l'evolució d'aquest mitjà de transport.

La temàtica de la mostra gira entorn de la idea que el progrés tecnològic no segueix una línia recta, sinó que sovint implica fer ziga-zagues i fins i tot retrocedir per descobrir noves vies tecnològiques. A través de 13 bicicletes i complements, la mostra posa de manifest com els invents, inventors i patents han influït en l'evolució de la bicicleta, amb un enfocament especial en la funcionalitat i la millora contínua.

L'exposició compta amb la col·laboració d'inventors andorrans destacats com David Aguilar (conegut com Hand Solo) i Marc Sappetti. També aporta una perspectiva filosòfica sobre les implicacions morals del progrés tècnic el filòsof David Murias.

Amb l'objectiu d'immersir el públic en el món visionari dels inventors, es duran a terme diverses activitats al llarg dels pròxims sis mesos, com conferències, tallers infantils i sessions de club de lectura. La corporació destaca l'aposta pel Bici Lab com a espai dinàmic i propicia l'anàlisi estratègica per enfortir la seva presència i oferir noves activitats als visitants.