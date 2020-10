Un boletaire mor en precipitar-se per un talús

Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquesta tarda de diumenge el cos sense vida d’un home de 80 anys que s’ha precipitat per un talús al bosc al nucli de Malpàs, al Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça. Havia sortit a buscar rovellons i la família ha donat l’alerta en veure que no tornava a l’hora habitual i que no contestava el telèfon.

Rescat de 3 boletaires al Coll de Nargó

Durant la recerca de Malpàs, els Bombers de la Generalitat han tingut notícies de més boletaires extraviats. En aquest cas al nucli d’Els Prats, a Coll de Nargó, a l'Alt Urgell. Un home de 78 anys, una dona de 47 i un menor no trobaven el camí de tornada cap al cotxe i han alertat els efectius d’emergències.



L’helicòpter que participava en el primer operatiu ja no era necessari, doncs s’havia localitzat la víctima i la recuperació i trasllat del cos eren viables per terra, i ha iniciat una segona recerca que ha conclòs a les 15.32 h, quan els efectius helitransportats han establert contacte visual amb la família extraviada. No han precisat cap mena d’assistència mèdica i han estat menats fins al seu vehicle.