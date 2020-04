Els bombers demanen redistribuir les hores i poder reforçar l'operatiu

Les associacions de bombers ABA i A118 han demanat a la ministra de Funció Pública, Judith Pallarés, redistribuir part de les hores assignades a les diferents àrees d'especialitats del seu departament. A través d'un comunicat expliquen que dins el còmput anual d'hores, una part estan dedicades a obrir l' operatiu, una altra part es destinen a la formació continuada dels bombers i una tercera part estan dedicades a les àrees de les diferents especialitats. Per tant, consideren oportú reduir substancialment aquestes darreres hores i reconduir-les a l'operatiu per poder incrementar els efectius diaris de guàrdia i no generar hores extres per la manca de personal.

Així mateix, també proposen que les hores extres no siguin remunerades i passin a ser recuperades a raó d'hora ordinària, igual que els membres de control central que formen part de l'administració general.

Finalment, els bombers també asseguren renunciar a les hores que estan programades per activitats, formacions, entrenaments o pràctiques, entre d'altres, i que no s'han realitzat. En aquest sentit, accepten cedir aquestes hores al departament de manera que puguin ser de nou planificades per reforçar l'operatiu. A més, en el comunicat indiquen que l'aplicació d'aquestes mesures permetrà estalviar diners en el present exercici.