Bombers convocarà places cada any perquè es jubilen 50 efectius en la propera dècada

Andorra la VellaEl cos de bombers obrirà edictes cada any per incorporar nous efectius davant la realitat que en els pròxims deu anys s’han de jubilar una cinquantena de funcionaris. L’objectiu és que els nous s’incorporin abans per evitar una davallada en el nombre d’efectius amb la intenció de garantir el relleu generacional i tenir les necessitats cobertes.

Segons ha explicat el director del cos, Jordi Farré, a Andorra Televisió la contractació és una de les principals línies d’actuació que té ara mateix sobre la taula. “En un període de sis mesos, iniciarem tot el procés i començaran la formació per conviure un temps amb els bombers que s’han de jubilar”

Actualment, el cos té més de 130 efectius, una quantitat suficient per respondre a les emergències del dia a dia. Tot i això, s’està treballant amb el ministeri per incorporar més bombers. “Ens agradaria disposar de més efectius, ho estem treballant amb el ministeri. I depèn també de la situació actual del país i del Govern” afirma Farré. Espera que no hi hagi problemes per ocupar les places perquè en principi hi hauria força gent interessada a accedir a les places.