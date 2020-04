Els bombers extingeixen un incendi a l'avinguda Meritxell

Els bombers estan actuant per extingir un incendi que s'ha iniciat aquest divendres a la tarda, pels volts de les vuit, a l'hotel City M28, al costat dels antics cinemes Modern, a la part alta de l'avinguda Meritxell. La policia ja dona l'incendi per controlat, tot i que continuen els treballs dels bombers. La fumarada que ha causat el foc és visible de d'altres punts de la parròquia. Es desconeix, a hores d'ara, les causes de l'incendi, ja que els efectius dels bombers encara es troben sobre el lloc duent a terme les tasques d'extinció. (SEGUIRÀ AMPLIACIÓ)

651x366 La fumarada que ha provocat l'incendi. / ARA La fumarada que ha provocat l'incendi. / ARA