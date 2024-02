Els Bombers no descarten la vaga si no aconsegueixen una millora salarial

Andorra la VellaEl president del sindicat de Bombers, Ivan Vilares, ha passat aquest matí pels micròfons de Ràdio Nacional per a explicar en quin punt es troben les negociacions amb Govern per a la revisió de les seves graelles salarials. Vilares insisteix que els nous membres del cos haurien de cobrar un mínim de 2.000 euros mensuals, i no 1.800 com fins ara. També recorda que tenen prohibit viure fora d'Andorra o tenir una segona activitat, el que els obliga a viure d'aquests ingressos.

Des del sindicat també donen un vot de confiança a la ministra, assegurant que quan els diu que no hi ha pressupost fins al 2025, "ens ho hem de creure". No obstant això, reconeix que la plantilla no ho està encaixant bé i podria considerar prendre accions.

Les mobilitzacions no estan descartades en cas de no arribar a un acord, fins i tot la vaga, ja que consideren indispensable millorar aquestes condicions econòmiques.