Els bombers realitzen una quarantena de sortides a causa del vent

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 6 de gener de 2012, va ser notícia...

Els Bombers d'Andorra han hagut de fer més de quaranta sortides des d'aquesta matinada fins les dues del migdiad'aquest divendres a causa de les fortes ventades que assoten el Principat. Segons han assegurat, tant els Agents de circulació, com la Policia i els Bombers estan 'col·lapsats' i la previsió és que la meteorologia no millori durant el dia. La major part de les 41 sortides realitzades des de les 23 hores d'aquest dijous han estat per problemes en teulades, arbres caiguts, faroles malmeses, finestres trencades i fins i tot s'ha hagut de rescatar un helicòpter d'Heliand que s'havia endut l'aire, han explicat des de Bombers.