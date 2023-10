Bonell opina que l'actitud de Piqué és estranya i que l'FC Andorra vol marxar del Principat

Andorra la VellaDesprés que Gerard Piqué, propietari del FC Andorra, anunciés la possibilitat de traslladar l'equip a causa de la negativa del Govern d'ampliar el conveni per jugar a l'Estadi Nacional, la ministra d'Esports, Mònica Bonell, ha reaccionat subratllant que el Govern ha invertit 1,3 milions d'euros i donades subvencions al club.

A una entrevista RTVA, Bonell expressa preocupació per una possible sortida del club i considera estranya la piulada de Piqué, ja que les converses per comprendre el futur del club estan en curs des del maig de 2023.

En definitiva, la incertesa arrodoneix el futur del FC Andorra com a club andorrà, mentre les tensions entre Piqué i el Govern continuen sent un tema d'actualitat.