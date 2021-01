La borrasca Filomena s’allunya i deixarà nevades febles fins al migdia

Segons informa el Servei Meteorològic d'Andorra, la borrasca Filomena, que ha fet acte de presència a totes les cotes del Principat des de la matinada de dissabte, s'allunyarà en sentit est al llarg de les pròximes hores, fet que provocarà que les nevades que encara hi ha a Andorra puguin persistir fins al migdia, tot i que de manera molt feble.

A hores d'ara, segons el Servei de Mobilitat, continua la fase negra al Coll d'Ordino, per la qual cosa la circulació està restringida. A més, hi ha fase groga a la CG2, a l'altura de Soldeu, i a la CG3 a partir d'Escaldes-Engordany. També són necessaris els equipaments especials obligatoris a l'RN22 d'accés a França i es recorda la restricció per als vehicles superiors a 19 tones per circular per aquest tram.

Per a aquest diumenge es preveuen temperatures de 4 graus a Andorra la Vella, de 2 a 1.500 metres i de -6 al Pas de la Casa, amb vent fluix a tot el territori que bufarà en sentit nord-est. De cara a aquesta nit, s'espera un cel cobert, malgrat que mentre avancin les hores es destaparà arreu del país.

La borrasca Filomena s’allunya cap a l’est i les nevades🌨️ que encara tenim a #Andorra poden persistir molt feblement fins al migdia.

Durant la nit, s’atansarà l’anticicló des de l’atlàntic, tot aportant estabilitat i deixant un cel seré☀️ fins dijous. pic.twitter.com/BiRzHMR7sM — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) January 10, 2021