La branca sanitària de l'USdA reclama 6 milions d'euros a Govern

Andorra la VellaLes paraules aquest dijous al Consell General de la ministra de Salut, Helena Mas, assegurant que els treballadors del SAAS recuperaran la paga d'objectius amb el nou conveni, han generat un important malestar a la branca sanitària de l'USdA.

El motiu, tal com explica el seu portaveu Jordi Samsó davant els micròfons d'RTVA, és que des dels sindicats consideren que haurien de portar dos anys cobrant aquesta paga. Per això mateix estan plantejant la possibilitat de presentar una demanda col·lectiva al Govern i anar a la justícia si és necessari.

Des del sindicat es justifiquen assegurant que una llei del gener del 2022 va fer efectiva novament la prima per resultats i xifren el que han deixat de cobrar en aquest temps en sis milions d'euros. Samsó recorda que primer han optat per la via del diàleg, però com que no han obtingut resposta, s'ha obert la possible via judicial.