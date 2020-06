L'escola bressol l'Espill torna a la normalitat complint amb els protocols d'higiene

L'escola bressol l'Espill, a Sant Julià de Lòria, ha reobert aquest dimarts les seves portes després de dos mesos i mig sense oferir servei per la crisi sanitària. Durant aquesta primera jornada han estat catorze els infants que han tornat al centre, tot i que ho han anat fent de manera esglaonada des de primera hora del matí per evitar aglomeracions. La tornada a l'escola ha comptat amb la presència dels cònsols major i menor de Sant Julià, Josep Majoral i Mireia Codina, que han volgut observar 'in situ' els protocols d'higiene que s'han començat a posar en pràctica. La rentada de mans només entrar, treure's les sabates i canviar-se la roba són algunes de les mesures a les quals els infants i els pares s'hauran d'acostumar d'ara endavant.

Codina ha manifestat que, després de tant temps, tornar a les aules suposa reprendre aquells hàbits i rutines que fins ara s'havien deixat de banda. "Estan amb moltes ganes i aquí ja està tot preparat", ha afirmat. El nombre d'alumnes per aula varia en funció de les edats dels nens. "Hi ha una aula que hi ha només un, en una altra hi ha dos i en una altra fins a cinc", ha indicat Codina, qui també ha assegurat que, de mica en mica, es preveu que el nombre d'alumnes en un mateix espai vagi augmentant "a mesura que la part comercial i el sector econòmic del país es vagi posant en marxa".

Per tal d'accedir al centre, es tenen en compte, evidentment, els protocols establerts pel ministeri de Salut. L'entrada de pares i fills ha de ser de manera ordenada i d'un en un. Un cop dins, el pare o la mare ha de rentar les mans al seu fill amb aigua i sabó i, posteriorment, treure-li les sabates. Un cop fet aquest pas, un dels educadors pren la temperatura a l'infant, malgrat que no és obligatori, i un altre se l'endú cap a la zona desinfectada.

L'escola bressol l'Espill atendrà als infants de les 8 a les 20 hores i entre els principals objectius hi ha el d'afavorir la conciliació de la vida familiar i laboral. En aquesta primera fase, el centre ha donat resposta a totes les famílies d'infants matriculats majors d'un any i que, prèviament, ho han sol·licitat.