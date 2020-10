Una altra defunció per Covid i 246 positius més durant el cap de setmana

El Govern ha registrat aquest dilluns 246 casos més que divendres. Així, ara mateix hi ha 1.288 casos actius al país, amb una nova defunció, que fa siguin 62 decessos des de l’inici de la pandèmia. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha explicat que hi ha hagut un brot a l’àrea de cirurgia de l’hospital de Meritxell, que ha afectat cinc pacients i sis professionals.



“La impressió és que alguns professionals s’han infectat fora del centre i, tot i les mesures preventives, la proximitat del professional amb el pacient és molt petita i per tant la transmissió es pot produir. Lamentablement, com al Cedre, hi ha professionals infectats que han transmès la malaltia”, ha explicat el ministre.



Martínez Benazet no ha volgut assenyalar els professionals sanitaris i ha recordat que fins fa poc el centre hospitalari acceptava visites, que també podrien haver estat focus de contagis. El ministre ha defensat els protocols de l’hospital: “Estan estudiats i són els que han de ser, però és molt difícil posar una barrera al virus”.



El ministre ha admès que entre les baixes de personal per causa de la Covid han fet augmentar la “pressió” sobre l’actual plantilla. Però ha afegit que els països de l’entorn estan en pitjor situació i que ara mateix no es plantegen prendre mesures per alleugerir aquesta pressió.

El Cedre és segur

Pel què fa al Cedre, on ara mateix hi ha una vintena d’ingressos a l’àrea Covid, el ministre ha donat el resultat de l’auditoria efectuada per experts en bioseguretat, i ha dit que “garanteix tots els paràmetres exigibles perquè no es transmeti el virus entre la zona aïllada i les que no ho són. Així, el dispositiu dissenyat de subministrament de materials, de mobilitat de personal... són absolutament segurs”, ha conclòs el dirigent.