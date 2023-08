El brot de Covid-19 al Cedre hospitalitza a dues persones més i ja són 18 les contagiades

Andorra la VellaEl brot de Covid-19 identificat el passat 11 d’agost al Cedre ja afecta tretze residents i a cinc professionals sanitaris. A més, tal com ha explicat aquest dimecres Conxita Marsol, que ha comparegut davant dels mitjans de comunicació en qualitat de ministra portaveu, dos usuaris del centre estan actualment ingressats a planta de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell. La ministra ha afegit que a hores d’ara el país registra 35 casos actius, dos dels quals també es troben ingressats a planta.

Malgrat l’evolució del brot al Cedre, i tenint en compte que es va iniciar amb el contagi de quatre persones, des del Govern no es planteja cap reforç o enduriment de les mesures sanitàries, per la qual cosa es continuaran aplicant els protocols vigents als centres sociosanitaris. “No és un brot molt preocupant i, per tant, seguirem la tònica dels països del voltant i no farem cap mesura més que la de donar informació de la situació”, ha dit.

Així mateix, Marsol ha assegurat que cap dels contagiats al centre sociosanitari està afectat per la nova variant d’òmicron. “No tenim constància de què cap de les persones amb Covid siguin d’aquesta variant, sinó de les anteriors”, ha explicat. També ha recordat que es continuen duent a terme les analítiques a través de les aigües residuals i “a hores d’ara ningú ens ha informat que hi hagi cap alarma en aquest sentit”. “És un brot puntual i esperem que en els propers dies remeti”, ha conclòs.