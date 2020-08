Els brots de la Seu confinen 434 persones, entre alt urgellencs i andorrans

Els contagis a la Seu d’Urgell s’han disparat aquesta setmana arrel de dos brots principals, que les autoritats diuen tenir controlats, en un restaurant i un local d’oci nocturn, i que han dut al confinament de 434 persones. El consistori alt urgellenc però, només ha informat al govern d’Andorra de la gent que s’hauria de confinar, però no ha fet públic quin percentatge dels afectats, de persones que han estat consumint en aquests locals, prové del Principat.



Ara, la clientela habitual d’aquests establiments, entre la qual hi ha alguns residents a Andorra, ja ha estat cribrada i s’està fent el mateix amb la resta de treballadors de bars i pubs de la capital alt urgellenca.



Respecte al control “exhaustiu” engegat destinat a vetllar pel compliment de les mesures de seguretat en els locals de restauració de la ciutat i que va a càrrec de la policia municipal, en les darreres hores ja s’ha obert alguna acta. A més, els efectius de la guàrdia urbana també han fet el seguiment de tres persones que han d’estar aïllades als seus domicilis, per comprovar que realment estaven a confinades a casa.



Segons les darreres dades ofertes pel Departament de Salut, el risc de rebrot a la Seu d’Urgell se situa actualment en 668,63, la xifra més alta des que va començar la pandèmia i molt per sobre del llindar on començar el risc alt, establert en 100. Pel que fa a l a velocitat de reproducció de la malaltia, aquesta se situa en 3,88, quan l'ideal seria que no superés l'1.