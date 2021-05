Brussel·les demana als estats que obrin fronteres als turistes vacunats

Disponible en: cat

cast

BarcelonaLa Comissió Europea ha recomanat aquest dilluns a tots els estats membres que permetin l'entrada al país de turistes totalment vacunats o provinents de països amb una bona situació epidemiològica sense cap mena de restricció, per reactivar de forma segura el sector turístic. Actualment, els 27 permeten els viatges no essencials només des de set països, però ara Brussel·les proposa ampliar la llista.

En una declaració publicada aquest dilluns, la Comissió Europea proposa "permetre entrar a la UE per raons no només essencials les persones que vinguin de països amb bona situació epidemiològica sinó també persones que hagin rebut l'última dosi d'una vacuna autoritzada per la UE", és a dir, Pfizer, Moderna, AztraZeneca i Jannsen. A més, apunta la possibilitat d'ampliar això a persones que hagin rebut vacunes autoritzades d'emergència per l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

"Això hauria de facilitar-ho el certificat verd digital", quan es posi en marxa i sigui emès "per les autoritats dels estats membres de forma individual o amb algun altre certificar reconegut com a equivalent".

Alhora, planteja elevar el límit de casos nous de Covid-19 –actualment situat entre 25 i 100 per cada 100.000 habitants– per fixar els països per als quals estan obertes les fronteres europees, i també establir un "fre d'emergència" per poder determinar noves restriccions d'entrada quan alguna nova variant del virus faci empitjorar la situació epidemiològica d'un país. Ara mateix només estan autoritzats els viatges sense restriccions per als ciutadans d'Austràlia, Nova Zelanda, Ruanda, Singapur, Corea del Sud, Tailàndia i la Xina (sempre que hi hagi reciprocitat).

Els 27 estats membres han de debatre aquesta proposta aquest dimarts per prendre una decisió conjunta que permeti fer-la efectiva.