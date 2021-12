El bus a la demanda arriba a Encamp

EncampEl bus a la demanda, una iniciativa de transport públic que ja s'utilitza a Escaldes i Canillo, arribarà a Encamp. La voluntat del comú és facilitar els desplaçaments, d'una manera sostenible, a les persones que viuen a les zones menys cèntriques de la vila, i així evitar l'ús del vehicle privat. D'aquesta manera, la corporació ha tret a concurs la iniciativa aquest dimecres amb la intenció de realitzar una prova pilot per analitzar si el servei a la població dona bons resultats, de la mateixa manera que succeeix a les parròquies on ja s'ha implantat gràcies a la seva flexibilitat, proximitat i adaptabilitat a les necessitats dels usuaris.

La cònsol major, Laura Mas, ha explicat que "sumem una nova iniciativa de sostenibilitat, en aquest cas en l'àmbit de la mobilitat", a banda de donar "resposta a les necessitats de desplaçament de persones grans o joves que no tenen la possibilitat d'utilitzar el vehicle privat". La mandatària ha recordat que en el passat Consell d'Infants "ens vàrem comprometre a estudiar la proposta per incorporar un nou transport públic a la parròquia i per aquest motiu és treu a concurs aquesta prova pilot per al 2022", tot afegint que "esperem que moltes persones el facin servir i pugui consolidar-se".

Així doncs, el servei funcionarà vuit hores al dia, sempre tenint en compte la demanda dels usuaris, amb horaris adaptats segons els dies laborables, concretament es preveu que circuli de 7.30 a 9.30 hores , de les 13 a les 15 hores i de les 17 a les 21 hores, i els caps de setmana i festius de 10 a 13 hores i de 16 a 21 hores. La voluntat del comú es pugui posar en funcionament a principis del 2022 i que cobreixi tota la vila d'Encamp. El plec preveu cinc zones operatives: centre, Vila, Valira Nova i la Bartra, els Cortals fins a les Pardines i les Bons.

Els usuaris podran comprar els bitllets directament al bus, o bé fer servir la plataforma Mou_T_B, creada per FEDA Solucions. El preu el fixarà el comú i hi haurà la possibilitat de realitzar abonaments. La previsió és que el vehicle tingui una capacitat d'entre 7 i 14 places. Les empreses interessades poden presentar la sol·licitud fins a les 10 hores del 22 de gener, tot seguit es durà a terme l'obertura dels plecs.