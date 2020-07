Els busos a Barcelona continuen amb la meitat de freqüències

Amb les fronteres obertes, els serveis d'autobusos que fan el recorregut d'Andorra fins a Barcelona i a la inversa van reprendre el servei però amb molta menor freqüència de l'habitual. Així, gran part de les companyies, de moment, no preveuen ampliar els viatges per la falta de demanda que hi ha actualment i per la situació incerta que encara s'està vivint.



Així, el Direct Bus, que connecta el Principat amb Barcelona, tant amb l'estació de Sants com amb l'aeroport, va reprendre el servei el 22 de juny però només amb quatre serveis diaris. Pel trajecte Andorra-Barcelona els horaris són a les 6.15 i a les 15.15 hores, i pel que fa al trajecte a la inversa, els horaris són a les 11 i a les 20 hores. Abans de l'esclat de la pandèmia de la Covid-19, Direct Bus tenia fins a 20 freqüències diàries i, de moment, l'empresa no es planteja afegir cap nou autobús. "Tenim les freqüències que normalment sempre anaven molt plenes i ara estem tenint un 60-70% d'ocupació", ha declarat el director general d'Autocars Nadal-Grup Julià Delegació Andorra, Bartumeu Gabriel.



A més, ha afegit que la demanda està molt estable amb les línies que estan fent. Gabriel ha indicat que no preveuen augmentar els viatges fins que no hi hagi més clients i ara és complicat "perquè no hi ha estudiants i gairebé no hi ha turistes". Segons ha subratllat, la gent que utilitza el servei principalment és per motius familiars o mèdics, però no per oci. A tot això, se li han de sumar que els rebrots que està havent-hi a Espanya "frenen encara més la gent a viatjar".



En la mateixa línia, Andbus també té els seus serveis que connecten Andorra amb l'aeroport reduïts a més de la meitat. Abans de la Covid-19, la companyia oferia set viatges d'anada i set de tornada a l'aeroport de Barcelona i tres a Tolosa. En aquests moments, tan sols tenen dues freqüències diàries a Barcelona, a les 5 i a les 13 hores en direcció a l'aeroport i a les 10 i a les 18 hores en direcció al Principat. "De moment la demanda no és suficient per afegir més freqüències i, a més, nosaltres anem a l'aeroport i gairebé no hi ha vols", han comentat des de la companyia, que també ofereix només un servei diari a Tolosa.



Aquestes dues situacions contrasten amb els serveis oferts per Alsa, que des del 29 de juny tornen a estar gairebé a ple rendiment. Tan sols han deixat d'oferir un autobús a les 5.50 hores del matí i un a les 15 hores per baixar, i a les 6.30 i a les 15 hores per pujar. Així, disposen de la resta de serveis, al voltant de les set freqüències diàries en totes dues direccions.



Un altre servei que gairebé està en ple funcionament és la línia d'autobusos que fan el trajecte entre la Seu d'Urgell i el Principat. Si abans hi havia un autobús cada hora des de les 7 del matí i fins a les nou del vespre, ara es mantenen els de les hores de més demanda, que són les primeres i les últimes. Així, entre les 11 i les 18 hores aproximadament, la freqüència d'aquests autobusos és de dues hores en comptes d'una com abans.