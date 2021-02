Es busquen policies per integrar-se al cos

Andorra la VellaEl ministeri d'Interior té previst crear vuit noves places per agents de policia. El consell de ministres hi ha donat la llum verda aquesta setmana i les persones que hi estiguin interessades poden presentar-se al procés de selecció fins al 7 de maig. Les places a cobrir són de nivell C1 i els requisits per accedir-hi són tenir la nacionalitat andorrana, estar lliure d'antecedents penals i mesurar com a mínim 1,60 metres en el cas de les dones que aspirin a la plaça, i d'1,65 metres, en el cas dels homes. El procés s'iniciarà durant el mateix mes de maig i els escollits es formaran durant un any abans d'entrar a formar part del cos, en el qual hi estaran en període de prova durant dotze mesos més.