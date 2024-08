Una butlleta de Primitiva andorrana guanya 24.000 euros

Andorra la VellaUna butlleta de la Primitiva adquirida a la Callaueta d’Andorra la Vella ha resultat guanyadora d’un premi de 24.000 euros en el sorteig d’ahir. El guanyador, encara no identificat, va comprar la seva butlleta a un dels establiments de la cèntrica via comercial, coneguda per ser un punt de venda de loteria i altres jocs d’atzar.