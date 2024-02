La C-14 continuarà tallada pels pagesos fins al vespre arran una nit de protestes

Andorra la VellaEls pagesos continuen les seves protestes a diverses carreteres catalanes, incloent-hi la C-14 a Bassella, exigint canvis per part de la Generalitat. Els bloquejos, que van començar ahir, han provocat retards i cues de fins a dos quilòmetres, afectant el trànsit de vehicles i companyies de transport.

Un centenar de persones i diversos tractors han tallat la via durant tot el dia, permetent només el pas de vehicles d’emergència i alguns camions essencials. Les companyies de transport s’han vist greument afectades, amb retards i modificacions en les rutes previstes.

Malgrat els talls a Bassella, Puigcerdà i altres punts de Catalunya, les mobilitzacions també s’han donat en passos fronterers com l’AP-7 a l’Alt Empordà. La Generalitat, fins ara, no ha proporcionat canvis concrets, provocant el malestar del sector primari, que no descarta allargar les protestes indefinidament.