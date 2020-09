Els caçadors s’apropien dels refugis

Bona part de la trentena de refugis de muntanya que hi ha repartits per tot el país han servit aquests dies per aixoplugar els participants a la setmana de la caça de l’isard. Si bé a l’entrada d’aquestes instal·lacions hi ha un cartell recordant als inquilins que amb motiu del covid-19 només s’hi pot fer una nit, en diversos d’aquests refugis s’hi ha condicionat autèntics quarters generals de colles de caçadors.

Alguns excursionistes s’han queixat que s’han trobat sense espai per aixoplugar-se o dormir quan han arribat a lloc. El fet que aquestes instal·lacions siguin d’accés lliure, ha generat força indignació entre aquells que hi anaven de pas però es trobaven amb l’aforament excedit, motxilles amb grans quantitats de queviures, roba, equipament divers, armes de foc i munició.

Un dels refugis on no s’hi han pogut aixoplugar excursionistes ha estat el dels Agols, a la parròquia d’Encamp, amb capacitat per a sis persones. Segons expliquen diversos excursionistes, la instal·lació ha estat ocupada per una colla de caçadors que s’hi ha estat més d’un dia fent que altres persones que s’hi volien aixoplugar o aturar a descansar hagin hagut de fer mitja volta o quedar-se a l’exterior.

En el que portem d’any no és la primera vegada que els refugis són motiu de polèmica. Des de l’acabament del confinament pel coronavirus s’han registrat actes vandàlics en alguna d’aquestes instal·lacions i s’ha denunciat que en ocasions s’utilitzen per celebrar-hi festes clandestines i ‘botellons’.