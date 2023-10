La cadena que va qualificar Andorra de narcoestat podria deixar d'emetre aviat

Andorra la VellaLa mort anunciada de 8TV, la cadena que va fer una campanya de difamació contra Andorra prèvia als passats comicis, és imminent, però no tan immediata com semblava fa uns dies, en els quals es va plantejar que el passat cap de setmana es posaria fi a les emissions. Tot indica que el fos a negre d'aquest canal serà molt aviat. La fase de descomposició de 8TV està molt avançada i el procés ja sembla irreversible. El passat 8 d'agost 8TV va entrar en fase de concurs de creditors, a pesar que portava en fase de preconcurs des de maig. Cal recordar que, malgrat el final de les temporades d'estiu en tots els canals de ràdio i televisió que emeten a Catalunya, 8TV ja no ha ofert cap programa en directe en la nova temporada i manté les emissions amb pel·lícules i sèries.

Segons informa el Diari ARA, la Generalitat està treballant per a aconseguir la continuïtat del senyal i per a fer-ho ha redactat una carta a l'administrador judicial, que actualment està supervisant la gestió del mitjà des que es va declarar incapaç d'assumir els seus deutes. En la carta, el Govern demana una pròrroga de quinze dies per a trobar una solució.

Cal recordar que l'atac va durar tres setmanes amb injúries a tots els andorrans, definits com a narcotraficants, al país, a les seves institucions, titllades de corruptes, i a múltiples representants polítics i d’organismes públics. Com sempre, totes les víctimes de les difamacions eren persones que van tenir un paper actiu en el cas BPA defensant els interessos de l’Estat. El detectiu que liderava l’atac a Andorra, Paco Marco juntament amb Pilar Rahola, va explicitar que els atacs no acabarien fins que l’Estat acceptés fer “tabula ras” i retirés les causes BPA.