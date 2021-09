El cafè, en càpsula o mòlt?

Andorra la VellaHi ha debats que poden trencar parelles. Potser el del cafè en càpsula o mòlt no seria un d'ells, però us asseguro que pot arribar a generar més d'una discussió. Fa anys que el cafè en càpsula va entrar a les nostres vides com una revolució gastronòmica. Per primera vegada, podíem disposar d'un cafè expresso 'd'estil italià' amb una rapidesa i comoditat mai vistes. La majoria de marques s'han sumat a la modalitat en 'cafè en càpsula', però hi ha consumidors que el consideren un sacrilegi. Quines diferències hi ha, doncs, entre el cafè en càpsula i el mòlt? Com diria en Carles Porta, 'intentarem posar llum a la foscor'.

Comença el combat: cafè mòlt contra cafè en càpsula

El preu

Potser la diferència més gran entre un i l'altre rau en el preu. Mentre que una bossa mitjana de cafè mòlt dona per a 25 tasses, pel mateix preu només podrem comprar un paquet de 10 càpsules. Pel que fa al preu de les cafeteres, si bé fa uns anys les que es feien servir per a càpsules eren més cares, avui en dia el seu preu s'ha democratitzat i la majoria acceptat qualsevol càpsula sigui de la marca que sigui.

La comoditat

Acceptem-ho: la imatge romàntica de moldre el cafè al matí i esperar que la cafetera faci aquell soroll tan característic, entre setmana no funciona. Tenim massa pressa per marxar a la feina i la càpsula ens resol aquest problema. Si és qüestió de rapidesa i comoditat (perquè amb el cafè mòlt després s'ha de netejar la cafetera), la càpsula guanya per 'Knot out'.

Sabor

El sabor potser seria la vessant més subjectiva. Hi ha consumidors que consideren que la càpsula trenca el valor del cafè tradicional i no permet que el producte respiri adequadament; però la càpsula, un cop s'ha espremut, aconsegueix una cremositat impossible de produir amb les màquines antigues.

