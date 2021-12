Andorra la VellaQuantes vegades t'han proposat fer un cafè com a excusa de qualsevol cosa? No m'equivocaria si et dic que ha estat en infinites ocasions (i les que vindran). Fer un cafè s'ha convertit en un acte social, de trobada, de reunió que serveix per establir una conversa sigui de feina o de caràcter personal. El cafè sempre està enmig de tot plegat i la manera de prendre'n també. Cafè sol, amb llet, americà, .... i no sé per què, però el cafè que ens preparen fora de casa acostuma a tenir un sabor diferent. Però això s'ha acabat, ja que Cafè Saula ha aconseguit produir un cafè aromàtic, de sabor intens, amb cos i amb una fina acidesa.

A Pyrénées Andorra tens l'opció de degustar-lo si vens, per qualsevol excusa de la qual parlàvem, a les nostres cafeteries i si ets dels que prefereixes que vinguin a casa a fer el cafè també tens l'opció de comprar la varietat que desitgis a la secció d'alimentació del nostre supermercat.

Però no tot s'acaba prenent un cafè. Si ets d'aquells que no poden acabar un àpat sense un bon postre, et proposem una recepta casolana en el que et farà falta, com a ingredient, el cafè i el cafè Saula és un molt bona opció a tenir en compte. Aquí tens una recepta d'en Carles Flinch que ens prepara un tiramisú amb l'ajuda de Lluís Saula.

Segur que després de llegir aquest article t'hauran entrat ganes de provar (si no ho has fet ja) una de les varietats que et presenta Cafè Saula. Així què em dius, fem un cafè?