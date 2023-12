Cairat avança les primeres accions de la legislatura

Andorra la VellaCerni Cairat i Sofia Cortesao s'han convertit oficialment aquest dijous en nous cònsols major i menor de Sant Julià de Lòria després d'haver relegat Josep Majoral i Mireia Codina a la minoria. En una Casa Comuna plena a vessar de familiars i amics, Cairat ha revelat que els reptes més imminents de la nova corporació per a aquesta legislatura seran apostar per un creixement sostenible de la parròquia, millorar el clima laboral de l'administració i buscar una solució definitiva a la problemàtica de l'habitatge. A més a més, ha indicat que es donarà prioritat a la posada en funcionament del Centre cultural i de congressos lauredià i que es treballarà per la millora de l'entorn urbà i de diverses infraestructures, tant d'aquelles que depenen del comú com les que són competència del Govern.

El nou cònsol major lauredià també ha assenyalat que "en els propers anys enfrontarem una emergència climàtica [...] i des de Sant Julià de Lòria hem de mirar de contribuir per aportar solucions" mitjançant projectes de millora de l'eficiència energètica. Tal com ha apuntat durant el seu discurs, caldrà posar l'accent en altres problemàtiques relatives a la pèrdua del sentiment d'arrelament a la parròquia, a la dinamització econòmica, al creixement com a vila universitària i a la promoció de l'excel·lència i la proximitat dels serveis públics. En definitiva, ha exposat que el nou comú basarà les seves polítiques en els criteris de "bon govern, escolta activa i eficiència pressupostària".

Malgrat que tot just ha acabat de prometre el càrrec, Cairat ha posat en relleu que ja s'està treballant en la configuració de les comissions i, paral·lelament, en el traspàs d'informació amb l'antiga majoria per tal "que no quedi res penjat" i tot "estigui fet de la millor manera possible".

Per la seva banda, el ja conseller de la minoria, Josep Majoral -que també estarà acompanyat de Sandra de la Rosa- ha declarat que abandona el lideratge del comú amb el record de la pandèmia i l'incendi al Centre cultural. "Són aquells moments que hem viscut amb més intensitat i en els quals tothom ha estat al costat de la corporació", ha dit. En resposta a preguntes de la premsa, ha assegurat que el seu nou paper a la corporació el té assumit "des del minut zero" i, per tant, ha avançat que liderarà una oposició "constructiva" en la qual "intentarem aportar els punts del nostre programa i continuarem treballant amb transparència i explicant els nostres plantejaments per tal que arribin a tots els ciutadans".

Pel que fa als projectes pendents, Majoral ha manifestat que n'hi ha alguns que són "superimportants" com és el cas d'acabar d'impulsar la creació dels pisos socials a l'entrada del poble, la instal·lació definitiva de la residència universitària o la finalització de la remodelació del Centre cultural. "Espero i desitjo que aquests projectes vegin la llum. Ho dic pel bé de Sant Julià de Lòria, més enllà de qui ho ha iniciat", ha afegit. Així doncs, ha reiterat que "des de la minoria mirarem que aquests projectes acabin bé i aquesta serà la nostra tasca, la de fiscalitzar, sumar, aportar i explicar".

A banda del jurament dels nous cònsols i de la resta de consellers de comú, la nova corporació de Sant Julià també ha decidit el nomenament de Teresa Areny com a consellera major, el de Joan Malea com a conseller menor i el d'Eva Ramos com a capità mostafà.

Daltabaix d'Unió Laurediana

Paral·lelament, Majoral també ha fet una lectura dels resultats d'Unió Laurediana en les darreres eleccions comunals En aquest sentit, i criticat per l'aliança amb Demòcrates, ha explicat que "no crec que sigui només un tema de pactes", sinó que, a parer seu, hi ha diferents factors que han contribuït a la derrota. Un d'ells és, efectivament, el pacte amb DA, una decisió que "possiblement ens hagi perjudicat perquè a gent de les nostres files no els ha agradat i hi ha gent de DA que tampoc, i això ens ha restat algun vot". D'altra banda, ha assenyalat que "també hi ha una conjuntura a nivell nacional de tendències al canvi" i, finalment, ha assegurat que el fet que Unió Laurediana no es presentés a les eleccions generals del 2 d'abril ha estat un altre dels factors que els ha perjudicat. Tot i això, ha conclòs, "marxem amb molta feina feta" i, fent un paral·lelisme amb món taurí, ha indicat que "sortim per la porta gran del comú" gràcies a la feina feta els darrers quatre anys.